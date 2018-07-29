Слідчі групи Мюллера надали документи співпраці Манафорта і Януковича

Слідчі групи Роберта Мюллера надали близько 300 документів, які розкривають деталі спільної роботи Пола Манафорта та Партії Регіонів

Стали відомі деталі роботи Пола Манафорта і Віктора Януковича. Про це передає Голос Америки.

В електронному листуванні обговорюється політична кампанія Віктора Януковича і Партії регіонів під час робочих поїздок українського політика.

Серед документів є слова Манафорта, де він говорить, що вони активно розвивали концепцію антисемітизму, як частину поглядів української опозиції, що було головною частиною "нашої вашингстонской стратегії".

Присутній лист Пола Манафорта своєму партнерові - Тедові Дівайну, в якому описано як саме має виглядати виступ Миколи Азарова.

"Азаров виступатиме 10-12 хвилин на російській мові. Він повинен розкритикувати Тимошенко за безлад, який вона залишила після себе й надати виборчу платформу. Янукович виступить з 5-7 хвилинною промовою українською мовою, де повинен представити свою програму" Україна для людей ", - йдеться в листі Манафорта.

Серед інших документів фігурує вартість проведення з'їзду Партії регіонів - це 565 тис доларів.

Нагадаємо, спецпрокурор Мюллер опублікував список свідків у справі Манафорта. Спецпрокурор планує за допомогою показань свідків підтвердити і доповнити докази в податковому шахрайстві Манафорта.