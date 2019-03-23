Мюллер завершив розслідування про втручання Росії у вибори в США

Спеціальний прокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер завершив розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN.

Розслідування тривало майже два роки. Доповідь спецпрокурора, яка зараз має статус секретної, передали до Міністерства юстиції США. Тепер керівник відомства Вільям Барр має ухвалити рішення про передачу усього документу, або його частин до Конгресу США, або ж щодо оприлюднення доповіді. Також Мін'юст може передати до Конгресу тільки власний підсумок доповіді.

Сам міністр юстиції США Барр у листі до Конгресу США відзначив, що він розглядає доповідь і очікує, що зможе поінформувати про головні висновки спеціального прокурора вже цими вихідними.

Фото: лист Барра до Конгресу (twitter.com/adamgoldmanNYT)

У Білому домі вже зазначили, що наразі не отримували документів від Мюллера.

Нагадаємо, нещодавно резидент Дональд Трамп вимагає оприлюднення звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори США. Трамп вважає, що цю доповідь сприймає як "смішну".

Раніше Трамп заявив, що вважає незаконним розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера у справі про втручання Росії у вибори США в 2016 році. На думку лідера США, "російська змова був виправданням того, що демократи програли вибори".