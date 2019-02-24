Мюллер попросив суд врахувати тяжкість злочинів Манафорта

Вирок Манафорту буде оголошено 13 березня

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование вмешательства Российской Федерации в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, попросил суд учесть тяжесть преступлений Пола Манафорта при оглашении ему приговора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на меморандум Мюллера для суда.

Как сообщается, в своем меморандуме для суда, который ведет дело бывшего главы предвыборной кампании Дональда Трампа, Мюллер назвал Манафорта преступником, что "неоднократно и нагло" нарушал закон.

"Он (Манафорт, - ред.) совершал преступления в то время, как ему впервые предъявили обвинения в октябре 2017 года и, что примечательно, продолжил после предъявления обвинений", - говорится в меморандуме.

Также Мюллер отметил, что в Манафорта есть дополнительные преступления, а именно лжесвидетельство и ложные заявления после заключения соглашения о признании вины.

По словам спецпрокурора, наказание должно учитывать всю серьезность этих нарушений. Приговор бывшему главе предвыборной кампании Трампа должны объявить 13 марта 2019.

Напомним, ранее сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о вмешательстве в выборы американского президента в 2016, не объявит о результатах расследования.

Как писало РБК-Украина, окружной прокурор штата Нью-Йорк Сайрус Ванс готовит обвинение от имени штата против бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта на случай, если президент США помилует его на федеральном уровне.