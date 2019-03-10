У М'янмі в результаті атаки повстанців загинули 9 поліцейських

Фото: повстанці "Армії Аракану" (The Irrawaddy)

Атака сталася у західному штаті Ракхайн

В результаті атаки повстанців угрупування "Армія порятунку рогінджу Аракану" на заході М'янми загинули щонайменше 9 правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили в уряді М'янми, напад повстанців стався в одному з поселень у штаті Ракхайн, що на заході країни. Озброєні повстанці напали на поліцейський пост, в результаті чого загинули 9 правоохоронців, доля ще одного залишається невідомою.

"Близько 60 членів повстанського угрупування напали з використанням різної зброї", - зазначили у Міністерстві інформації М'янми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нігерії в результаті атаки бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" на північному сході країни загинули щонайменше 10 військовослужбовців. Напад бойовиків ІДІЛ стався у селі Тдмарі на північному сході Нігерії.

Як писало РБК-Україна, у східній частині Конго в місті Бутембо було скоєно напад на центр лікування лихоманки Ебола, що призвело до загибелі одного правоохоронця, а також поранення працівників центру.

Раніше, у Пакистані затримали підозрюваних у причетності до атаки на індійських військових в Кашмірі, яка призвела до ескалації конфлікту між Індією і Пакистаном.