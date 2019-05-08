У М'янмі при посадці зазнав аварії літак

Літак Bombardier Dash 8 Q400, який прибув з Бангладеш рейсом авіакомпанії Biman, при посадці в аеропорту міста М'янми Янгона викотився за межі злітно-посадкової смуги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangla News 24.

В авіакомпанії підтвердили факт події, але не змогли уточнити, чи є постраждалі. Там пояснили, що причиною інциденту могла стати погана погода.

Представник Міністерства цивільної авіації та туризму Бангладеш Мохибул Хаке розповів виданню Bdnews24, що на борту літака знаходилися 32 людини. Ніхто не загинув, травми отримали чотири людини, в тому числі і пілот.

Myanmar Times опублікувало фотографії літака. На них видно, що машина залишилася без шасі і лежить на траві. Видно, що фюзеляж лайнера тріснув в декількох місцях.

Нагадаємо, у понеділок, 5 листопада, при катастрофі вертольота Bell 206B в штаті Техас загинули три людини.

Чотири людини загинули під час аварії військового вертольота в Колумбії. Жертвами авіакатастрофи стали майор Педро Гранадос, капітан Девід Кінтеро, сержант Раміро Сантос і капрал Едуардо Гутьєррес.