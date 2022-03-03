"Ми не підтримуємо жодну зі сторін": у Міноборони Казахстану заявили про нейтральну позицію у війні Росії проти України

У Казахстані заявили про нейтралітет країни у війні України, на яку в ніч на 24 лютого напала Росія . Президент країни Касим-Жомарт Токаєв вважає, що до згоди потрібно прийти шляхом переговорів.

Про це повідомляє РБК-України , посилаючись на видання " Tengrinews.kz ".

"Конфлікт Росії і України до Казахстану ніякого відношення не має. Ми не підтримуємо ні ту, ні іншу сторону. У цьому плані ніяких питань бути не може", - зазначив заступник Міністра оборони Султан Камалетдінов.

Крім того, Касим-Жомарт Токаєв 2 березня провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я говорив з президентом Володимиром Путіним про розвиток торговельно-економічних відносин. Я сказав, що дуже важливо домовитися щодо ситуації в Україні шляхом переговорів", - написав він у своєму Twitter.