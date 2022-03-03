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"Ми не підтримуємо жодну зі сторін": у Міноборони Казахстану заявили про нейтральну позицію у війні Росії проти України

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Казахстан , Четвер 03 березня 2022 10:00
"Ми не підтримуємо жодну зі сторін": у Міноборони Казахстану заявили про нейтральну позицію у війні Росії проти України Фото: у Міноборони Казахстану заявили про нейтральну позицію у війні Росії проти України (nexta live)
Автор: Кароліна Гайдук

У Казахстані заявили про нейтралітет країни у війні України, на яку в ніч на 24 лютого напала Росія. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв вважає, що до згоди потрібно прийти шляхом переговорів.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на видання "Tengrinews.kz".

"Конфлікт Росії і України до Казахстану ніякого відношення не має. Ми не підтримуємо ні ту, ні іншу сторону. У цьому плані ніяких питань бути не може", - зазначив заступник Міністра оборони Султан Камалетдінов.

Крім того, Касим-Жомарт Токаєв 2 березня провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я говорив з президентом Володимиром Путіним про розвиток торговельно-економічних відносин. Я сказав, що дуже важливо домовитися щодо ситуації в Україні шляхом переговорів", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, що у Казахстані прокоментували інформацію в мережі і деяких ЗМІ про нібито відправку в Україну військових, щоб вступити у війну, розпочату Росією. Відомство виступило зі спростуванням таких чуток.

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