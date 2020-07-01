"Ми не можемо мовчати": Кваснєвський та Кокс зробили заяву щодо суду над Порошенком

Фото: Петро Порошенко в суді (eurosolidarity.org)

Інформація, якою володіють політики, свідчить про "тривожний початок сповзання України у демократичних стандартах"

Європейські політики Александр Кваснєвський та Пет Кокс у день суду над Петром Порошенком зробили спільну заяву, в якій застерегли владу від політичних переслідувань.

Про це йдеться у повідомлені на сайті Кваснєвського.

"З травня 2012 року до листопада 2014 року, протягом 18 місяців, ми разом працювали в якості моніторингової місії високого рівня, призначеної Європейським Парламентом з питань спірних кримінальних обвинувачень щодо окремих політичних осіб в Україні. Ми на власні очі бачили і доповідали про політизовані правосуддя та систему судового переслідування; судову систему, яка надавала перевагу прокурорському обвинуваченню над захистом, та в якій нормою здавалася не презумпція невинуватості, а винуватості. Ми надавали свої коментарі про вибірковість політично-вмотивованого правосуддя для одних, та співіснування цього явища з кліматом безкарності для інших. Це було погано для України у питанні її міжнародних позицій і становило загрозу для свободи та свобод громадян вдома", - нагадують колишні співголови Моніторингової місії Європарламенту.

На їх думку, невпинна боротьба за серця й уми українського народу триває і надалі.

"Зовнішня російська пропаганда не вщухає, і вона часто підсилюється потужними медіа інтересами в самій Україні. Громадська думка зросла до рівня очікування ув’язнень серед ймовірних порушників високого рівня. Під це при нагоді підводяться шкідливі політичні коментарі. Маніпуляція судом громадської думки не є замінником верховенства права", - застерігають європейські політики.

Інформація, якою володіють політики, свідчить про "тривожний початок сповзання у демократичних стандартах, про крок назад, який може перерости у ревізію досягнень Майдану".

"Політична боротьба є всюди, але відбувається вона під час виборів, а у парламенті - під час дебатів. Саме вони, а не суди, є аренами для боротьби політичних суперників. Наближення місцевих виборів лише посилює нашу стурбованість, коли ми спостерігаємо за тим, як з політичними опонентами розбираються через систему правосуддя, а не через виборчий бюлетень", - йдеться у заяві Кокса-Квасневського.

На їх переконання, якщо такий курс переважатиме, то його першими жертвами стануть демократія та верховенство права в Україні. Саме вони є основними складовими спільних цінностей, на яких базуються прагнення України щодо інтеграції до ЄС та НАТО, попереджають політики.

"Українські антикорупційні органи повинні бути посилені, а не дискредитовані. Вибіркове правосуддя через політично вмотивоване переслідування повинно залишитись в минулому, а не стати інструментом майбутнього. Державна безпека та правоохоронні органи, прокуратура та судові системи потребують незалежності, а не інструменталізації. Європейська доля України не досягається ревізіоністськими кроками назад", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександра Діденко