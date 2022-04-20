США не бачать підготовку Росією до застосування ядерної зброї, - CNN
Збройні сили США постійно стежать за ядерним арсеналом Росії і поки не бачать ознак підготовки до його застосування. Однак сьогодні така загроза вища, ніж під час холодної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами джерел телеканалу в Міністерстві оборони США, по немає ознак того, що Росія зробила які-небудь кроки з підготовки ядерної зброї до застосування під час війни в Україні. Співрозмовники підкреслюють, що ймовірність використання Володимиром Путіним будь-якого виду таких озброєнь знаходиться на рівні 1%.
При цьому в Міноборони США відзначають, що сьогодні загроза застосування Росією ядерної зброї набагато вище, ніж в період холодної війни.
Нагадаємо, напередодні в Росії заявили, що не розглядають застосування ядерної зброї у війні проти України.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту проявити стурбованість можливістю застосування російської ядерної зброї у війні проти України.
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