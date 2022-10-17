В МВД обратились к украинцам-владельцам оружия из-за атаки дронов

Владельцев оружия призывали не сбивать вражеские дроны-камикадзе самостоятельно. Это может привести к травмированию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона.
Глава МВД обратился к украинцам после сегодняшней атаки дронов-камикадзе.
"Хочу обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием. Из пистолета, из карабина не стоит стрелять (по дронам, - ред.) среди многоэтажных домов. Это может привести к травмированию, к беде большей, чем возможность сбить дроны", - отметил Монастырский.
Министр подтвердил, что сегодня полицейские стреляли по дронам, один из них удалось сбить.
Напомним, российская армия сегодня атаковала Украину 43 дронами-камикадзе, почти все из них сбили украинские военные.
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