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В МВД обратились к украинцам-владельцам оружия из-за атаки дронов

Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Владельцев оружия призывали не сбивать вражеские дроны-камикадзе самостоятельно. Это может привести к травмированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

Глава МВД обратился к украинцам после сегодняшней атаки дронов-камикадзе.

"Хочу обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием. Из пистолета, из карабина не стоит стрелять (по дронам, - ред.) среди многоэтажных домов. Это может привести к травмированию, к беде большей, чем возможность сбить дроны", - отметил Монастырский.

Министр подтвердил, что сегодня полицейские стреляли по дронам, один из них удалось сбить.

Напомним, российская армия сегодня атаковала Украину 43 дронами-камикадзе, почти все из них сбили украинские военные.

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