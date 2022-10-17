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У МВС звернулися до українців-власників зброї через атаку дронів

Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Власників зброї закликали не збивати ворожі дрони-камікадзе самостійно. Це може призвести до травмування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі телемарафону.

Глава МВС звернувся до українців після сьогоднішньої атаки дронів-камікадзе.

"Хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти (по дронах, - ред.) поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої, ніж можливість збити дрони", - зазначив Монастирський.

Міністр підтвердив, що сьогодні поліцейські стріляли по дронах, один з них вдалося збити.

Нагадаємо, російська армія сьогодні атакувала Україну 43 дронами-камікадзе, майже всі з них збили українські військові.

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