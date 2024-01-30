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МВД принялось реформировать систему отбора в руководство полиции, на очереди ГСЧС

Киев, Вторник 30 января 2024 18:13
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МВД принялось реформировать систему отбора в руководство полиции, на очереди ГСЧС Фото: МВД принялось реформировать систему отбора в руководство полиции, на очереди ГСЧС (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Иван Носальский

В Украине начали создание системы отбора на руководящие должности в Национальной полиции. В этом помогает посольство Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

По словам главы МВД, он провел встречу с руководителем отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Джошуа Тембладором и атташе управления по борьбе с наркотиками при посольстве США в Украине Тревисом Бруксом.

Главной темой встречи стал прозрачный и качественный отбор руководителей Нацполиции.

Как отметил Клименко, главные задачи в этом вопросе: осовременить критерии и требования для занятия руководящей должности, четко определить сроки и ответственные органы, которые будут проводить проверку кандидата. Эта проверка должна учитывать все сферы жизни человека, ее бэкграунд и репутационные риски.

Министр уточнил, что ситуацию не изменят кардинально за несколько месяцев, но механизм уже запущен.

"Следующей после Нацполиции будет внедрять систему отбора руководителей Государственная служба по чрезвычайным ситуациям", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило у начальника управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в г. Киеве необоснованные активы в размере 3,9 млн гривен.

Как отмечали источники РБК-Украина, речь идет об Александре Дыбове.

Позже источники рассказали о том, что Дыбов сам написал рапорт на увольнение на фоне скандала.

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Министерство внутренних дел Украины Игорь Клименко
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