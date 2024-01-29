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После скандала с активами. В Киеве уволят начальника управления полиции, - источники

Киев, Понедельник 29 января 2024 17:30
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После скандала с активами. В Киеве уволят начальника управления полиции, - источники Фото: Александр Дыбов, начальник управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в Киеве (npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Начальник управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в Киеве Александр Дыбов будет уволен на фоне скандала с активами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Александр Дыбов уже написал рапорт на увольнение, он лишится должности.

Необоснованные активы

Напомним, 26 января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило у начальника управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в г. Киеве необоснованные активы в размере 3,9 млн гривен.

В частности, его родственники в течение нескольких лет приобретали земельные участки, квартиры и не только.

Как отмечали источники РБК-Украина, правоохранители подозревают Александра Дыбова.

НАПК уже направило запрос для того, чтобы активы взыскали в пользу государства.

Более детально с расследованием НАПК можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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