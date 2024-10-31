Завтра все изменится. По всей Украине с 1 ноября вводят "зимнее" ограничение скорости

С пятницы, 1 ноября, на дорогах всех городов Украины вводится "зимнее" ограничение скорости движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Facebook.

Содержание

Почему ограничение скорости движения для водителей изменится

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, Правила дорожного движения (ПДД) в Украине не меняются. Они всего лишь переходят на "зимний период".

Он уточнил, что пункт ПДД 12.8 существует уже давно. Именно им предусмотрена возможность установления другого скоростного режима на дорогах в течение летнего периода.

"В некоторых городах нашей страны, в частности в Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости. То есть 80 км/ч - на летний период", - рассказал правоохранитель в эфире телемарафона.

Поскольку этот период сейчас заканчивается, уже с 1 ноября такие знаки будут изменены на стандартные - то есть ограничение скорости будет 50 км/ч.

"Таким образом, Правила фактически не меняются, а наступает зимний период, не предусматривающий других ограничений скорости движения", - добавил Белошицкий.

Следовательно, поскольку зимний период всегда является периодом повышенной опасности для всех участников дорожного движения, на тех участках дорог (в некоторых городах Украины), где в теплое время года было разрешено повышение ограничения скорости до 80 км/ч, дорожные знаки будут изменены на ограничение скорости до 50 км/ч.

Пост Нацполиции (скриншот: facebook.com/UA.National.Police)

Где именно изменится скоростной режим в Киеве и Днепре

Позже Белошицкий опубликовал перечень локаций в Киеве и Днепре, где ограничение скорости движения транспортных средств меняется (в соответствии с решениями Киевского городского совета и исполнительного комитета Днепровского городского совета).

Так, в столице ограничение скорости движения будет изменено (с 80 км/ч на 50 км/ч) на восьми участках:

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака)

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков)

Приднепровское шоссе

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе)

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного)

проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста)

автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева)

Тем временем в Днепре ограничение скорости движения будет изменено (с 70 км/ч на 50 км/ч) по улице Набережная Заводская, за исключением таких участков:

200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Академика Павлова

от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий

50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской)

"Зимние" ограничения заработают также на других участках в Днепре:

улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической)

шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской)

шоссе Донецкое (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр")

Солнечная Набережная - от перекрестка с улицей Любарского до Усть-Самарского моста (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон)

мост Центральный

мост Кайдацкий

В заключение заместитель начальника Департамента патрульной полиции сообщил, что на улицах и дорогах, где осуществляется автоматическая фиксация нарушений ПДД, комплексы автоматической фиксации нарушений будут перенастроены на актуально разрешенную скорость:

в Киеве - на Набережном шоссе, 4

в Днепре - на улицах Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А

"Безопасных вам поездок! Будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения", - подытожил Белошицкий в своем Facebook.

Пост Белошицкого (скриншот: facebook.com/Bilosh)