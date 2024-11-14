Водителей в Украине ждут важные изменения уже с января: что нужно знать

В Украине с 1 января 2025 года вступит в силу новый закон об "автогражданке", которым вводится постепенное повышение лимитов страхового возмещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон №8300 .

Переход на электронные полисы

Согласно новому закону, с 2025 года обязательный полис страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) перейдет на электронный формат. Это новшество призвано упростить процедуру оформления и снизить уровень мошенничества, так как данные будут централизованы в общей базе. Таким образом, больше не понадобится бумажный документ - проверки и оформление полиса станут быстрее и прозрачнее.

Повышение страховых выплат

Существенное изменение коснется и страховых выплат. С января 2025 года максимальные компенсации за ущерб жизни и здоровью увеличатся до 500 000 гривен, а за материальные убытки до 250 000 гривен. С 2026 года лимиты возрастут до 1 и 2 миллионов гривен соответственно, а в перспективе будут увеличиваться в соответствии с европейскими стандартами.

Учет истории вождения для расчета стоимости полиса

Нововведение касается и учета истории вождения: стоимость полиса будет выше для водителей, имеющих нарушения и аварии в прошлом. Этот подход направлен на повышение дисциплины на дорогах.

Поддержка пострадавших и повышение уровня сервиса

Новый закон вводит правила, позволяющие пострадавшим в ДТП выбрать СТО для ремонта своего автомобиля либо получить страховую выплату. В случае отзыва лицензии страховой компании ее обязательства берет на себя МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины), что обеспечит оперативное выполнение обязательств перед клиентами.

Закон направлен на реформирование системы страхования в Украине, делая ОСАГО более эффективным инструментом для защиты от ДТП. Национальный банк Украины, как регулирующий орган, разрабатывает подзаконные акты, которые обеспечат выполнение новых правил.