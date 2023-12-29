В МВД уточнили количество жертв и пострадавших в результате атаки

В результате ракетной атаки в Украине погибли более 10 человек. Также известно о десятках пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.
По данным МВД, в результате массированной атаки в Украине погибли 12 человек. Однако Киевская городская военная администрация позже уточнила данные о жертвах - погиб один человек, а не два. В Одессе также сообщили о трех жертвах, а не двух.
Данные о пострадавших по регионам
Всего в результате ракетных и дроновых атак в Украине получили ранения более 70 человек.
Российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Прилеты зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Сумской области.
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.
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