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В МВД уточнили количество жертв и пострадавших в результате атаки

Фото: в МВД уточнили количество жертв и пострадавших в результате атаки (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталья Юрченко

В результате ракетной атаки в Украине погибли более 10 человек. Также известно о десятках пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

По данным МВД, в результате массированной атаки в Украине погибли 12 человек. Однако Киевская городская военная администрация позже уточнила данные о жертвах - погиб один человек, а не два. В Одессе также сообщили о трех жертвах, а не двух.

Данные о пострадавших по регионам

  • Киев: 1 жертва, 18 травмированных;
  • Львов: 1 человек погиб, 9 ранены;
  • Днепропетровская область: погибли 5, травмированы 15 человек;
  • Одесса: 3 жертвы, 15 ранены;
  • Харьковская область: 1 погибший, 8 раненых;
  • Запорожская область: 1 человек погиб, 10 ранены.

Всего в результате ракетных и дроновых атак в Украине получили ранения более 70 человек.

Массированная атака

Российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Прилеты зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Сумской области.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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