МВД создает протезно-реабилитационный центр: что известно

Министерство внутренних дел (МВД) Украины создает протезно-реабилитационный центр для военных на базе одного из медицинских учреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.
В четверг, 12 декабря, министр внутренних дел Игорь Клименко вместе с заместителем Екатериной Павличенко встретились:
Главной темой переговоров стал вопрос создания протезно-реабилитационного центра на базе одного из медицинских учреждений МВД.
По словам Клименко, приоритетом МВД является:
При этом создание протезно-реабилитационного центра поможет в восстановлении еще большего количества раненых бойцов.
"Наши команды работали в очень тесной коллаборации этот год. И мы уже вышли на конкретный проект по построению центра", - рассказал министр.
Он добавил, что в таком центре будет возможность:
"В нашем взаимодействии с Protez Foundation мы не только строим центр, устанавливаем оборудование, мы подбираем и готовим высококачественных специалистов", - подчеркнул Клименко.
Между тем генеральный директор Protez Foundation Юрий Арошидзе заявил, что для него и его команды - честь работать с МВД и совместно реализовывать проекты, которые помогают военным вернуться к жизни.
В конце Арошидзе поблагодарил присутствующего на встрече директора организации Direct Relief Томаса Тайге - за финансирование этого проекта.
Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
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