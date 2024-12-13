МВС створює протезно-реабілітаційний центр: що відомо

Що відомо про протезно-реабілітаційний центр МВС

У четвер, 12 грудня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом із заступницею Катериною Павліченко зустрілися:

з генеральним директором Protez Foundation Юрієм Арошидзе

з президентом Direct Relief Томасом Тайге

Головною темою перемовин стало питання створення протезно-реабілітаційного центру на базі одного з медичних закладів МВС.

За словами Клименка, пріоритетом МВС є:

реабілітація захисників

забезпечення їх стабільного ментального здоров'я

забезпечення їх повноцінної інтеграції в суспільство

При цьому створення протезно-реабілітаційного центру допоможе у відновленні ще більшої кількості поранених бійців.

"Наші команди працювали у дуже тісній колаборації цей рік. І ми вже вийшли на конкретний проект по побудові центру", - розповів міністр.

Він додав, що в такому центрі буде можливість:

виготовляти протези

встановлювати протези

здійснювати їх технічне обслуговування

"У нашій взаємодії з Protez Foundation ми не лише будуємо центр, встановлюємо обладнання, ми підбираємо і готуємо високоякісних фахівців", - наголосив Клименко.

Тим часом генеральний директор Protez Foundation Юрій Арошидзе заявив, що для нього та його команди - честь працювати з МВС та спільно реалізовувати проекти, які допомагають військовим повернутися до життя.

Насамкінець Арошидзе подякував присутньому на зустрічі директору організації Direct Relief Томасу Тайге - за фінансування цього проекту.

Допис МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)