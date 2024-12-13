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МВС створює протезно-реабілітаційний центр: що відомо

На базі одного з медзакладів МВС створять протезно-реабілітаційний центр (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України створює протезно-реабілітаційний центр для військових на базі одного з медичних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.

Що відомо про протезно-реабілітаційний центр МВС

У четвер, 12 грудня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом із заступницею Катериною Павліченко зустрілися:

  • з генеральним директором Protez Foundation Юрієм Арошидзе
  • з президентом Direct Relief Томасом Тайге

Головною темою перемовин стало питання створення протезно-реабілітаційного центру на базі одного з медичних закладів МВС.

За словами Клименка, пріоритетом МВС є:

  • реабілітація захисників
  • забезпечення їх стабільного ментального здоров'я
  • забезпечення їх повноцінної інтеграції в суспільство

При цьому створення протезно-реабілітаційного центру допоможе у відновленні ще більшої кількості поранених бійців.

"Наші команди працювали у дуже тісній колаборації цей рік. І ми вже вийшли на конкретний проект по побудові центру", - розповів міністр.

Він додав, що в такому центрі буде можливість:

  • виготовляти протези
  • встановлювати протези
  • здійснювати їх технічне обслуговування

"У нашій взаємодії з Protez Foundation ми не лише будуємо центр, встановлюємо обладнання, ми підбираємо і готуємо високоякісних фахівців", - наголосив Клименко.

Тим часом генеральний директор Protez Foundation Юрій Арошидзе заявив, що для нього та його команди - честь працювати з МВС та спільно реалізовувати проекти, які допомагають військовим повернутися до життя.

Насамкінець Арошидзе подякував присутньому на зустрічі директору організації Direct Relief Томасу Тайге - за фінансування цього проекту.

Допис МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про безкоштовне протезування та реабілітацію в Україні - що відомо про функціонування державної програми та як можна обрати лікарню.

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