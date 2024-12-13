МВС створює протезно-реабілітаційний центр: що відомо

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України створює протезно-реабілітаційний центр для військових на базі одного з медичних закладів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.
У четвер, 12 грудня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом із заступницею Катериною Павліченко зустрілися:
Головною темою перемовин стало питання створення протезно-реабілітаційного центру на базі одного з медичних закладів МВС.
За словами Клименка, пріоритетом МВС є:
При цьому створення протезно-реабілітаційного центру допоможе у відновленні ще більшої кількості поранених бійців.
"Наші команди працювали у дуже тісній колаборації цей рік. І ми вже вийшли на конкретний проект по побудові центру", - розповів міністр.
Він додав, що в такому центрі буде можливість:
"У нашій взаємодії з Protez Foundation ми не лише будуємо центр, встановлюємо обладнання, ми підбираємо і готуємо високоякісних фахівців", - наголосив Клименко.
Тим часом генеральний директор Protez Foundation Юрій Арошидзе заявив, що для нього та його команди - честь працювати з МВС та спільно реалізовувати проекти, які допомагають військовим повернутися до життя.
Насамкінець Арошидзе подякував присутньому на зустрічі директору організації Direct Relief Томасу Тайге - за фінансування цього проекту.
Допис МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
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