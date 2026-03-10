В МВД развенчали миф для будущих водителей: почему "тренировочных маршрутов" не существует

В социальных сетях и среди будущих водителей распространяется ложная информация о существовании "тренировочных маршрутов" или возможность пробного проезда перед экзаменом в сервисном центре МВД. На самом деле эта информация не соответствует действительности.
О том, как на самом деле проходит проверка навыков и где нужно готовиться к экзамену, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Главного сервисного центра МВД.
Главное:
Порядок подготовки водителей и процедура сдачи экзаменов четко определены постановлением Кабинета Министров Украины №340. Согласно нормам, подготовка к практическому экзамену происходит исключительно во время обучения в аккредитованных автошколах. Именно там кандидаты отрабатывают навыки маневрирования и поведения на дороге.
В МВД отмечают: сервисные центры не проводят тренировочных проездов, поскольку их основной задачей является только проверка уровня подготовки водителя. Будущим водителям советуют практиковаться на разных дорогах общего пользования, а не ориентироваться только на возможные маршруты вблизи сервисных центров. Это поможет научиться правильно реагировать на дорожную ситуацию при любых погодных условиях.
Маршруты практического экзамена проходят по дорогам общего пользования вблизи сервисных центров МВД. Важно понимать, что они не являются статичными: конкретный путь может меняться экзаменатором в зависимости от интенсивности движения или дорожной ситуации.
Во время экзамена экзаменатор оценивает не процесс обучения, а уже сформированные навыки безопасного управления без постороннего вмешательства. В частности, проверяется:
Записаться на практический экзамен можно после завершения обучения в автошколе и успешной сдачи теоретического экзамена. Для получения консультаций по услугам сервисных центров МВД работает телефонная линия (044) 290-19-88.
Также полезная информация и ответы на самые распространенные вопросы доступны на официальном сайте Главного сервисного центра МВД и на его страницах в Facebook и Instagram.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в нескольких сервисных центрах МВД обновили маршруты для сдачи практического экзамена на водительское удостоверение. Изменения ввели в Киеве, а также в Винницкой и Черкасской областях с учетом изменений дорожной инфраструктуры и требований безопасности. Обновленные маршруты опубликовали на сайте ГСЦ МВД.
Также мы писали, на каком транспорте сдают практический экзамен на водительские права. Обычно авто предоставляет сервисный центр МВД, но если нужной категории нет, кандидат должен сдавать экзамен на машине автошколы.