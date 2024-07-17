В МВД показали эвакуацию в Херсонской области под ударами дронов (видео)

Полицейские эвакуировали пожилого мужчину из села Михайловка Херсонской области под ударами российских беспилотников. Появилось видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Facebook.
Как рассказали в МВД, с просьбой об эвакуации обратился 84-летний мужчина, дом которого уничтожили оккупанты.
На въезде в Михайловку полицейские уже заметили разведывательный дрон россиян. Сразу после этого по одному из домов ударил другой беспилотник. Еще один дрон взорвался в метре от бронированного авто, когда водитель ехал, чтобы передать местным питьевую воду и продукты. К счастью, никто не пострадал.
Один из полицейских начал стрельбу по разведывательному дрону врага и тот улетел с места эвакуации.
"Правоохранители максимально быстро эвакуировали пожилого мужчину и передали его родным", - уточнили в МВД.
Напомним, российские оккупанты регулярно наносят удары по населенным пунктам Херсонской области. Контроль над левобережьем региона позволяет им атаковать правобережье при помощи артиллерии, дронов и другого вооружения.
В частности, несколько недель назад россияне ударили по Чернобаевке. Из-за этого ребенок получил тяжелые ранения.
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