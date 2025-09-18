ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кличко и мэр Берлина готовят инвестфорум для привлечения средств на восстановление Киева и Украины

Германия, Четверг 18 сентября 2025 18:36
UA EN RU
Кличко и мэр Берлина готовят инвестфорум для привлечения средств на восстановление Киева и Украины Фото: мэр Киева Виталий Кличко на встрече с мэром Берлина Каем Вегнером (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Берлина Каем Вегнером, речь шла о подготовке форума "Берлинская платформа". Его цель - привлечение средств для восстановления Киева и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Встретился в Берлине с мэром столицы Германии Каем Вегнером. Прежде всего, речь шла о подготовке к Инвестиционному форуму города Киева - "Берлинская платформа". 12 ноября вместе с европейскими партнерами мы обсудим в Берлине общее видение будущего, сильное лидерство и привлечение инвестиций в восстановление Киева и Украины", - сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что участие в форуме примут мэры европейских городов, представители крупного бизнеса, финансовых институтов, эксперты. Дважды это мероприятие проходило в Брюсселе, теперь силу партнерства свидетельствует Берлин, добавил мэр Киева.

Кличко поблагодарил Кая Вегнера за помощь Киеву от Берлина и приют для украинцев, которые спасались от войны.

"Поблагодарил господина Вегнера за поддержку и помощь Берлина в создании в Киеве протезного центра, который мы открыли в конце августа. Он уже оказывает помощь раненым воинам и гражданским, которые нуждаются в современном протезировании и реабилитации. И этот совместный с немецкими партнерами проект мы продолжим развивать. Благодарен Киев городу-побратиму и за предоставленную за время полномасштабной войны гуманитарную помощь, коммунальную технику и автобусы, которые передавал Берлин. Также из городов западной Европы Берлин принял наибольшее количество украинцев, которые спасались от войны. И город продолжает им помогать", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем.

Он подчеркнул необходимость усиления военной и экономической помощи, а также важность надежных гарантий безопасности для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Берлин Виталий Кличко
Новости
Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии
Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной