Кличко и мэр Берлина готовят инвестфорум для привлечения средств на восстановление Киева и Украины

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Берлина Каем Вегнером, речь шла о подготовке форума "Берлинская платформа". Его цель - привлечение средств для восстановления Киева и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

"Встретился в Берлине с мэром столицы Германии Каем Вегнером. Прежде всего, речь шла о подготовке к Инвестиционному форуму города Киева - "Берлинская платформа". 12 ноября вместе с европейскими партнерами мы обсудим в Берлине общее видение будущего, сильное лидерство и привлечение инвестиций в восстановление Киева и Украины", - сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что участие в форуме примут мэры европейских городов, представители крупного бизнеса, финансовых институтов, эксперты. Дважды это мероприятие проходило в Брюсселе, теперь силу партнерства свидетельствует Берлин, добавил мэр Киева.

Кличко поблагодарил Кая Вегнера за помощь Киеву от Берлина и приют для украинцев, которые спасались от войны.

"Поблагодарил господина Вегнера за поддержку и помощь Берлина в создании в Киеве протезного центра, который мы открыли в конце августа. Он уже оказывает помощь раненым воинам и гражданским, которые нуждаются в современном протезировании и реабилитации. И этот совместный с немецкими партнерами проект мы продолжим развивать. Благодарен Киев городу-побратиму и за предоставленную за время полномасштабной войны гуманитарную помощь, коммунальную технику и автобусы, которые передавал Берлин. Также из городов западной Европы Берлин принял наибольшее количество украинцев, которые спасались от войны. И город продолжает им помогать", - подчеркнул Виталий Кличко.