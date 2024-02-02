МВД Германии хочет проанализировать связи отдельных депутатов Бундестага с ФСБ

"Мы должны продолжать проливать свет на связи правых экстремистских сетей с Россией", - заявила она.

Она добавила, что органы безопасности продолжают очень внимательно следить за российским влиянием в Германии.

Также министр подчеркнула, что рука Москвы не должна доходить до парламента Германии.

Россия пытается подорвать поддержку Украины

Также глава МВД отметила, что текущие отчеты должны беспокоить всех, кто раньше не воспринимал эту опасность серьезно.

Она сообщила, что уже давно понятно, кто позволяет использовать себя в пропагандистскую машину российского диктатора Владимира Путина.

"Интерес заключается в том, чтобы разрушить доверие к нашей демократии и подорвать нашу поддержку Украины", - отметила министр.

По ее мнению, между российской пропагандой и нарративами, представленными на крайнем правом фланге (имеется в виду партия "Альтернатива для Германии"), есть значительные совпадения.

Скандалы с "Альтернативой для Германии"

Напомним, немецкая партия "Альтернатива для Германии" придерживается праворадикальных и пророссийских взглядов.

В частности, в 2022 году ее депутаты намеревались посетить Россию, а затем поехать на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.

Недавно министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сказала, что в стране могут запретить придерживающуюся пророссийских взглядов праворадикальную партию "Альтернатива для Германии".

Вчера СМИ сообщили, что депутаты правой партии "Альтернатива для Германии" согласовывали с кураторами в ФСБ тексты своих выступлений и по их указанию судились со своим правительством, чтобы остановить военную помощь Украине.