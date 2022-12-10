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Почти треть территории Украины нуждается в разминировании, - МВД

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Киев, Суббота 10 декабря 2022 21:36
Почти треть территории Украины нуждается в разминировании, - МВД Фото: треть территории Украины нуждается в разминировании (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Около 30% территории Украины нуждается в разминировании. Многие регионы загрязнены неразорвавшимися снарядами и установленными минами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

"В настоящее время полиция обеспечила стабилизационные меры в 568 освобожденных населенных пунктах. Подразделения ГСЧС обследовали и очистили 76 га территорий, изъяли более 300 тысяч ВНП. Около 30% территории страны еще нуждаются в разминировании", - заявили в МВД.

В полиции напомнили, что первыми после военных на деоккупированные территории заходят полицейские и ГСЧС. Они проводят стабилизационные мероприятия: разминируют территории, проводят зачистки, фиксируют военные преступления и работают с местным населением.

"Война – сплошное нарушение прав человека. С начала полномасштабного вторжения украинцы столкнулись с тотальным насилием: убийства, пытки, сексуальные преступления, пленение, депортация, фильтрация, разрушение гражданской и критической инфраструктуры", - подчеркнули в министерстве.

Ранее мы писали, что сегодня, 10 декабря, военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.

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