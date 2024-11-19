МВФ сделал заявление о курсе доллара, налогах и ВВП Украины

Экономика Украины замедлит рост в следующем году, а повышение налогов является необходимой мерой. Курс доллара к гривне должен отражать рыночную ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВФ по итогам работы миссии фонда.

Экономика Украины

Как отмечается в заявлении фонда, экономика Украины продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на разрушительные проблемы, вызванные войной России против Украины, которая длится уже 1000 дней.

Ожидается, что рост реального ВВП составит 4% в 2024 году, но на 2025 год прогнозируется замедление до 2,5-3,5%, что отражает проблемы из-за повреждений энергетической инфраструктуры и нехватки рабочей силы. Как и ожидалось, инфляция ускорилась, достигнув 9,7% в октябре, однако инфляционные ожидания стабильны.

"Риски остаются исключительно высокими, учитывая неопределенность относительно интенсивности и продолжительности войны, в том числе из-за продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру". - заявили в МВФ.

В октябре Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 год из-за последствий российских ударов об энергетической инфраструктуре с 3,2% до 3,0%. На 2025 год прогноз был снижен до 2,5% с 6,5%. Прогнозировалось, что рост ускорится только в 2026 году - до 5,3% (ранее ожидался рост на 5,0%).

Налоги

Как отмечают в МВФ, пересмотренный госбюджет 2024 года и госбюджет 2025 года соответствуют параметрам программы. Ожидается, что дефицит бюджета 2025 года достигнет 19% ВВП, что отражает постоянные потребности в расходах из-за продолжающейся войны.

Бюджет следующего года также включает пакет налоговых мер, одобренных Радой, с ожидаемыми поступлениями порядка 1,6% ВВП в 2025 году.

"Принятие налогового пакета является требованием для обзора и поможет гарантировать, что у правительства будут ресурсы, необходимые для удовлетворения критических потребностей в расходах", - говорится в заявлении.

В МВФ заявили, что в дальнейшем власти должны продолжать усилия по мобилизации внутренних доходов, и в этом отношении реализация Национальной стратегии доходов, включая сокращение уклонения от уплаты налогов и повышение уровня соответствия, остается ключевым столпом восстановления фискальной устойчивости, улучшения делового климата и соответствия критериям вступления в ЕС.

"Власти должны ускорить реформы Государственной таможенной службы и Бюро экономической безопасности, в частности назначение новых руководителей двух учреждений, как и планировалось при принятии законодательства в начале этого года", - добавили в фонде.

Напомним, Верховная Рада одобрила закон о повышении налогов. Однако документ пока не подписан президентом Владимиром Зеленским. Во время презентации проекта госбюджета 19 ноября министр финансов Сергей Марченко заявил, что ресурс учтен в размере 141 млрд гривен.

Курс доллара

МВФ в целом поддержал действия НБУ на валютном рынке и денежно-кредитную политику центробранка.

Учитывая риски повышения инфляции, пауза в цикле смягчения остается целесообразной, и дальнейшие действия могут быть оправданы в случае ускорения инфляции или ухудшения инфляционных ожиданий, а возможности для смягчения могут возобновиться по мере ослабления инфляционного давления, заявили в МВФ.

"Обменный курс должен продолжать действовать как амортизатор и подстраиваться под фундаментальные рыночные показатели, обеспечивая при этом поддержание адекватных резервов, особенно с учетом рисков для перспектив", - говорится в заявлении.

Кроме того, разумный и поэтапный подход к либерализации валютного рынка, подкрепленный постоянным тщательным мониторингом, должен продолжаться в соответствии со стратегией НБУ и соответствовать общему набору мер политики, добавили в МВФ.