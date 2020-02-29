У МВФ заявили про прогрес у переговорах з Україною

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) бачить помітний прогрес у переговорах з Україною. Про це сьогодні в Києві заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Люнгмана, фахівці МВФ досягли прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив і вже найближчими днями продовжать дискусії.

"Команда фахівців МВФ, яка відвідала Київ, досягла помітно суттєвого прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання та забезпечення стабільності. Дискусії продовжаться найближчими днями", - заявив він.

Нагадаємо, 20 лютого експертна місія МВФ приступила до переговорів з владою України. Постійний представник МВФ в Україні Люнгман повідомляв, що команда фахівців приїхала в Україну для обговорення технічних питань.

Як писало РБК-Україна, заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб розповів, що в МВФ немає зауважень щодо питань монетарної політики України. Він додав, що на технічному рівні сторони домовилися про розширену трирічну програму фінансування.

Зазначимо, 11 січня Кабінет міністрів України подав парламенту законопроєкт, яким забороняється повернення "ПриватБанку" його колишньому власнику Ігорю Коломойському. Однак Верховна рада так його й не прийняла. Документ покликаний внести зміни в законодавство, яке стосується виведення неплатоспроможних банків з ринку.