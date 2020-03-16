МВФ виділить трильйон на порятунок країн, що розиваються, від кризи

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий мобілізувати кредитний ресурс на 1 трильйон доларів для допомоги членам фонду в боротьбі з наслідками коронавірусу для економіки. Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва.

Як наголошується в заяві, в якості першої лінії захисту МВФ може розгорнути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з нагальними проблемами в платіжному балансі. На ці потреби можуть бути виділені 50 млрд доларів країнам, що розвиваються. До 10 млрд доларів можуть бути надані членам з низьким доходом через пільгові механізми фінансування, які мають нульові процентні ставки.

На сьогоднішній день фонд вже має 40 діючих угод із загальними зобов'язаннями у розмірі близько 200 млрд доларів. Ще 20 країн проявили інтерес до фінансування, допомога яким може знадобитися в найближчі дні.

Таким чином, МВФ може підтримати свої 189 країн-членів і продемонструвати цінність міжнародного співробітництва. "Тільки завдяки обміну, координації та співпраці ми зможемо стабілізувати світову економіку і повернути її до повноцінного здоров'ю", - додала Георгієва.

Глава МВФ нагадала, що за даними Інституту міжнародних фінансів з початку кризи інвестори вивели з ринків майже 42 млрд доларів, що є самим великим відпливом, який коли-небудь реєстрували.

Зазначимо, Федеральна резервна система (ФРС) США увечері 15 березня оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%. ФРС пообіцяла сотні мільярдів доларів на покупку активів, заявивши, що епідемія справила "глибокий" вплив на економіку.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що в ситуації з розгортанням світової фінансової кризи через коронавірусу "не мати програми з МВФ - це насправді вчинити самогубство".