МВФ поліпшив прогноз щодо курсу гривні до долара на найближчі роки

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз курсу гривні до долара на період до 2024 року, поліпшивши його порівняно з липневим прогнозом. Про це йдеться в матеріалах до жовтневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook.

Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара складе:

2019 рік - 26,75 грн/долар (попередній прогноз - 28,68 грн/долар)

2020 рік - 27,72 грн/долар (попередній прогноз - 29,96 грн/долар)

2021 рік - 28,70 грн/долар (попередній прогноз - 30,55 грн/долар)

2022 рік - 29,67 грн/долар (попередній прогноз - 31,01 грн/долар)

2023 рік - 30,64 грн/долар (попередній прогноз - 31,47 грн/долар)

2024 рік - 31,61 грн/долар (попередній прогноз - 31,94 грн/долар)

Зазначимо, середній курс гривні до долара, який щодня встановлює НБУ з початку 2019 року і за станом на 16 жовтня склав 26,28 грн/долар. При цьому офіційний курс НБУ знизився з початку року на 10,5% - з 27,69 грн/долар до 24,79 грн/долар.

Згідно з консенсус-прогнозом чиновників і експертів, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.

Експерти прогнозують, що готівковий долар до кінця 2019 року може плавно подорожчати з поточного рівня близько 25 грн/долар до 27 грн/долар. При цьому торговці вже зараз закладають у вартість продуктів курс 28 грн/долар.