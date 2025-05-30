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МВФ обеспокоен планами Украины увеличить военные расходы на 400 млрд гривен, - Bloomberg

Украина, Пятница 30 мая 2025 10:34
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МВФ обеспокоен планами Украины увеличить военные расходы на 400 млрд гривен, - Bloomberg Фото: Украина увеличит военные расходы из-за тупика в переговорах (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Миссия МВФ достигла соглашения с властями Украины в выделении очередной части кредита по программе на 15,5 млрд долларов. Одним из вопросов стал источник средств для увеличения военных расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается в публикации, сотрудники МВФ одобрили новый транш в размере около 500 млн долларов после завершения обзора во время визита в Киев на этой неделе. Соглашение должно быть одобрено Советом директоров МВФ, что часто является просто формальностью.

Переговоры МВФ с украинскими чиновниками по поводу следующего транша финансирования не выявили серьезных разногласий.

Однако кредитор выразил обеспокоенность планом Киева увеличить военный бюджет примерно на 400 млрд гривен (9,6 млрд долларов) в этом году, что приведет к увеличению дефицита выше 10% ВВП, сообщили источники, знакомые с обсуждениями.

Как отмечается в публикации, МВФ признает срочность увеличения военных расходов, поскольку попытки достичь соглашения о прекращении огня зашли в тупик, но чиновники хотят, чтобы Киев определил, как они будут его финансировать, сказал один из источников. Внутренние заимствования могли бы стать источником финансирования, сказал другой человек.

Напомним, Украина достигла договоренности с миссией МВФ по пересмотру программы EFF, что открывает путь к новому траншу на 500 миллионов долларов.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что военные расходы Украины в этом году оказались выше, чем заложено в государственный бюджет. В Минфине считают, что смогут профинансировать военные расходы за счет перевыполнения плана по мобилизации доходов, поэтому повышать налоги не планируют.

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