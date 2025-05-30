МВФ стурбований планами України збільшити військові витрати на 400 млрд гривень, - Bloomberg

Місія МВФ досягла угоди з владою України у виділенні чергової частини кредиту за програмою на 15,5 млрд доларів. Одним із питань стало джерело коштів для збільшення військових витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначається в публікації, співробітники МВФ схвалили новий транш у розмірі близько 500 млн доларів після завершення огляду під час візиту до Києва цього тижня. Угода має бути схвалена Радою директорів МВФ, що часто є просто формальністю.

Переговори МВФ з українськими урядовцями щодо наступного траншу фінансування не виявили серйозних розбіжностей.

Однак кредитор висловив стурбованість планом Києва збільшити військовий бюджет приблизно на 400 млрд гривень (9,6 млрд доларів) цьогоріч, що призведе до збільшення дефіциту вище 10% ВВП, повідомили джерела, знайомі з обговореннями.

Як наголошується в публікації, МВФ визнає терміновість збільшення військових видатків, оскільки спроби досягти угоди про припинення вогню зайшли в глухий кут, але чиновники хочуть, щоб Київ визначив, як вони будуть його фінансувати, сказало одне з джерел. Внутрішні запозичення могли б стати джерелом фінансування, сказала інша людина.