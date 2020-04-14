МВФ спрогнозував глибину падіння економіки України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році та відновлювальне зростання на 3,6% у 2021 році. Про це йдеться у квітневому огляді МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

Крім того, МВФ прогнозує, що рівень безробіття в Україні зросте до 10,1% у 2020 році та скоротиться до 9,3% у 2021 році. У 2019 безробіття було на рівні 8,5%.

У порівнянні з прогнозом, зробленим в жовтні 2019 року, очікування на цей рік значно погіршились. Раніше МВФ прогнозував зростання економіки України на 3,0% у 2020 році.

При цьому МВФ прогнозує уповільнення середньорічної інфляції у 2020 році до 4,5% і прискорення до 7,2% у 2020. За даними МВФ, у 2019 році інфляція була на рівні 7,9%.

Дефіцит поточного рахунку зросте до 2,0% у 2020 році і до 2,4% у 2021 році. У 2019 дефіцит був на рівні 0,7%.

Зазначимо, МВФ прогнозує у зв'язку з пандемією коронавірусу падіння світової економіки на 3,0% у 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що МВФ прогнозує спад світової економіки у 2020 році і гірших економічних наслідків з часів Великої депресії.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Світового банку пандемія COVID-19 викличе раптове сповільнення економічної активності в Україні, скорочення ВВП у 2020 році на 3,5% та відновлювальне зростання у 2021 році на 3,0%.

Відзначимо, згідно зі зміненим макропрогнозу, який 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.