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Україна запросила екстрену допомогу МВФ через вторгнення Росії

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Україна, Неділя 27 лютого 2022 12:57
Україна запросила екстрену допомогу МВФ через вторгнення Росії Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Національного банку України Кирило Шевченко як керуючий від України в МВФ разом з міністром фінансів Сергієм Марченко звернувся до Міжнародного валютного фонду щодо виділення Україні додаткового фінансування. Кошти можуть бути виділені за програмою екстреної підтримки Фонду для його держав-членів - Інструментом швидкого фінансування (RFI).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, RFI надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, які стикнулися із терміновими потребами платіжного балансу, зокрема, внаслідок воєнних конфліктів.

Обсяги фінансування за RFI обмежені 50% квоти країни на рік та 100% квоти на кумулятивній основі (хоча до кінця 2021 року ці обмеження для протистояння пандемії були підвищені до 100% та 150% відповідно). Квота України в МВФ - 2 млрд СПЗ, або 2,8 млрд доларів.

Крім того, наразі розглядаються додаткові варіанти екстреної фінансової підтримки України. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва запевнила, що у Фонді активно працюють над всіма можливими варіантами фінансової допомоги.

Група Світового банку також вже відреагувала на ситуацію в Україні. Сторони обговорюють пакет фінансової підтримки за проєктом Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення.

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