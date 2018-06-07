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Венеціанська комісія задоволена рішенням ВР про Антикорупційний суд

НовиниПолітика    07.06.2018 - 18:02
Фото: Венеціанська комісія (coe.int)
Фото: Венеціанська комісія (coe.int)

Вона вважає цей крок свідченням готовності продовжувати реформи

Венеціанська комісія задоволена рішенням Верховної ради України (ВРУ) про Антикорупційний суд  і вважає цей крок свідченням готовності продовжувати реформи. Про це йдеться у заяві президента комісії Джанні Букіккіо.

"З великим задоволенням - і я б навіть сказав з великою радістю, я дізнався про сьогоднішнє рішення Верховної Ради щодо затвердження закону про Вищий антикорупційний суд. Згідно з повідомленнями, прийнятий закон відповідає рекомендації Венеціанської комісії", - йдеться у заяві.

"Я хотів би привітати членів Верховної Ради з сьогоднішнім голосуванням і дякую всім, хто сприяє прийняттю закону. Це важливий крок вперед для України та для Європи, передусім для громадян України, які занадто довго страждали від зла корупції. Сьогоднішнє голосування показує, що Україна налаштована продовжувати шлях реформ та європейської інтеграції", - відмітили у комісії.

Також Букіккіо закликав всіх причетних забезпечити швидке заснування суду та надати йому відповідні засоби для його функціонування.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 червня 2018 року, Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. 

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Теги публікації: Венецианская комиссия, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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