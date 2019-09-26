МВФ продовжує активні переговори з Україною, - Мінфін

Переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом перебувають в активній стадії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначається в повідомленні, місія МВФ під головуванням Рона Ван Родена розпочала свою роботу у Києві 12 вересня і продовжує зустрічі з урядовцями згідно розкладу.

"За час свого перебування в Києві у вересні 2019 року місія МВФ ознайомилася зі станом справ в Україні, планами уряду на найближчі кілька років та побажаннями щодо подальшої співпраці з фондом. Порядком денним можливої підтримки з боку МВФ може стати програма дій уряду, яку буде презентовано Кабінетом міністрів 29-го вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначили, на сьогодні залишається чинною 14-місячна програма Stand-by. Її було розроблено як перехідну програму для сприяння макроекономічній стабільності України в період двох виборів: президентських та парламентських.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 11 вересня заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну.

За даними Bloomberg, Україна домовляється з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму розширеного фінансування EFF обсягом 5 млрд доларів.