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Доллар подорожал: НБУ установил официальный курс на 13 ноября

Украина, Пятница 10 ноября 2023 15:43
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Доллар подорожал: НБУ установил официальный курс на 13 ноября Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара. Доллар подорожал после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0779 гривен за 1 доллар (+0,0419 грн).

Доллар подорожал: НБУ установил официальный курс на 13 ноября

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,542 гривен за 1 евро (+0,0195 грн).

Доллар подорожал: НБУ установил официальный курс на 13 ноября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 36,12-36,14 грн/доллар (покупка-продажа).

Доллар подорожал: НБУ установил официальный курс на 13 ноября

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 37,70 гривен за доллар.

Прогноз курса до конца года

НБУ в начале октября отказался от фиксированного курса и перешел к режиму управляемой гибкости. После этого официальный курс снизился с уровня 36,57 грн/доллар, который НБУ держал с июля 2022 года, на 50 копеек.

Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал примерно на 50 копеек. Однако большинство специалистов склоняются к мнению, что рост курса доллара неизбежен.

Как отметил в комментарии РБК-Украина начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, спрос и предложение станут самым главным фактором, который будет формировать ситуацию на рынке в перспективе 1-2 месяцев.

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