МВФ схвалив емісію СПЗ на 650 млрд доларів. Україна може отримати 2,7 млрд
Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив додаткову емісію спеціальних прав запозичення (СПЗ) на 650 млрд доларів. Процедура може бути остаточно завершена до кінця літа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ.
Як заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва, вчора виконавча рада погодилася з пропозицією про новий розподіл СПЗ на 650 млрд доларів для задоволення довгострокових глобальних потреб через пандемію COVID-19.
"Я представлю нову пропозицію про розподіл СПЗ Раді керуючих МВФ для розгляду і затвердження. У разі схвалення ми очікуємо, що розподіл СПЗ буде завершено до кінця серпня", - зазначила вона.
Нагадаємо, у квітні голова Національного банк України Кирило Шевченко говорив, що Київ пропорційно своїй квоті може отримати близько 2,7 млрд доларів в рамках ініціативи МВФ щодо додаткової емісії СПЗ.