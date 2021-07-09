МВФ схвалив емісію СПЗ на 650 млрд доларів. Україна може отримати 2,7 млрд

Міжнародний валютний фонд ( МВФ ) схвалив додаткову емісію спеціальних прав запозичення (СПЗ) на 650 млрд доларів. Процедура може бути остаточно завершена до кінця літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ .

Як заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва, вчора виконавча рада погодилася з пропозицією про новий розподіл СПЗ на 650 млрд доларів для задоволення довгострокових глобальних потреб через пандемію COVID-19.

"Я представлю нову пропозицію про розподіл СПЗ Раді керуючих МВФ для розгляду і затвердження. У разі схвалення ми очікуємо, що розподіл СПЗ буде завершено до кінця серпня", - зазначила вона.