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НБУ очікує 2,7 млрд доларів від МВФ протягом кількох тижнів

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Україна, Четвер 22 липня 2021 14:30
НБУ очікує 2,7 млрд доларів від МВФ протягом кількох тижнів Фото: глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд ухвалить остаточне рішення про додаткову емісію на 650 млрд доларів на початку серпня. Україна отримає з них 2,7 млрд доларів протягом наступних кількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Шевченко, вже є рішення Ради директорів фонду, ще повинно бути Ради керуючих МВФ.

"Згідно з регламентом голосування відбудеться до 2 серпня. І ми сподіваємося, що потім протягом кількох тижнів буде відбуватися перерахування коштів на рахунки", - сказав він.

Шевченко нагадав, що НБУ виконує функції банку-депозитарію "і готовий долучитися до дискусії з урядом, з Міністерством фінансів щодо майбутнього розподілу цих коштів між бюджетом та золотовалютними резервами Національного банку".

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) на початку липня схвалив додаткову емісію спеціальних прав запозичення (СПЗ) на 650 млрд доларів. Процедура може бути остаточно завершена до кінця літа.

у квітні голова Національного банк України Кирило Шевченко говорив, що Київ пропорційно своїй квоті може отримати близько 2,7 млрд доларів в рамках ініціативи МВФ щодо додаткової емісії СПЗ.

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