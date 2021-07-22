НБУ очікує 2,7 млрд доларів від МВФ протягом кількох тижнів

Міжнародний валютний фонд ухвалить остаточне рішення про додаткову емісію на 650 млрд доларів на початку серпня. Україна отримає з них 2,7 млрд доларів протягом наступних кількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Як зазначив Шевченко, вже є рішення Ради директорів фонду, ще повинно бути Ради керуючих МВФ.

"Згідно з регламентом голосування відбудеться до 2 серпня. І ми сподіваємося, що потім протягом кількох тижнів буде відбуватися перерахування коштів на рахунки", - сказав він.

Шевченко нагадав, що НБУ виконує функції банку-депозитарію "і готовий долучитися до дискусії з урядом, з Міністерством фінансів щодо майбутнього розподілу цих коштів між бюджетом та золотовалютними резервами Національного банку".