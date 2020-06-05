У Мінфіні пояснили вимоги МВФ щодо пенсійної та податкової реформ 

Пенсійний вік в МВФ підвищувати не вимагають
Одним серед пунктів меморандуму подальшої співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на 2020-2021 роки за програмою stand by передбачається продовження пенсійної реформи. Підвищення пенсійного віку при цьому не вимагається.
Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Право на владу" на каналі 1+1.
Міністр наголосив, що МВФ не вимагає від України підвищення пенсійного віку.
"МВФ нам рекомендує не робити виключення в плані пенсій. Не робити пільгових пенсій для судів, для прокурорів, як це було в попередні періоди. Тобто там певні запобіжники щодо можливості розкачування пенсійної системи. Вони створені, і більше ніяких ризиків", - сказав Марченко.
На думку міністра, сьогодні в програмі МВФ зазначені лише такі кроки, які зобов’язаний робити уряд будь-якої країни. До прикладу, у меморандумі прописані кроки до реалізації реформи податкової системи.
"Реформа податкової системи передбачає створення єдиної юридичної особи в державній податковій службі, в державній митній службі. Ми на це йдемо, це нормальний практичний крок, я не бачу в цьому жодних якихось критичних речей. Це технічний крок, який ми робили з МВФ та без МВФ", - додав він.
Нагадаємо, МВФ підтверджує намір надати допомогу Україні в ромірі 5 млрдгривень в умовах кризи - це 18-місячна програма Stand-By, яку розглянуть на на засіданні ради директорів Фонду 9 червня.
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Автор: Анастасия Светлевская