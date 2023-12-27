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В МВФ ожидают, что доноры предоставят помощь Украине до конца марта

Среда 27 декабря 2023 19:52
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В МВФ ожидают, что доноры предоставят помощь Украине до конца марта Фото: в МВФ ожидают, что доноры предоставят помощь Украине до конца марта (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Средства международных доноров для поддержки экономики Украины необходимо передать в первом квартале 2024 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Голосу Америки" заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер.

Он отметил, что ассигнования должны предоставлять Украине вовремя.

"Безусловно, мы ожидаем, что донорская поддержка будет в первом квартале (2024 года - ред.)", - уточнил Кеммер.

По его словам, несвоевременное предоставление помощи может подтолкнуть украинское правительство к неоптимальной экономической политике и ставит под угрозу все достижения.

Но, как отметил Кеммер, в конце 2023 года власти Украины предприняли меры, чтобы обеспечить запасы средств, если помощь не передадут вовремя.

"Они также очень внимательно следят за исполнением бюджета в первые несколько месяцев, чтобы избежать проблем в случае, если средства доноров задержатся", - рассказал директор Европейского департамента МВФ.

Он напомнил, что в 2023 году доноры предоставили Украине средства вовремя.

Что предшествовало

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявляла о том, что Украина может отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим.

По ее словам, такой сценарий может произойти в случае, если Евросоюз и США не предоставят Украине финпомощь вовремя.

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