ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

МВФ заявив про успішне завершення місії в Україні. Може виділити 700 млн доларів кредиту

Новость на русском →
Понеділок 18 жовтня 2021 18:51
МВФ заявив про успішне завершення місії в Україні. Може виділити 700 млн доларів кредиту Фото: глава місії МВФ в Україні Іванна Владкова-Голлар (usubc.org)
Автор: Валерія Поліщук

Місія Міжнародного валютного фонду успішно завершила місію в Україні. Завершення місії з першого перегляду програми дозволить МВФ виділити Україні 700 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВФ.

"Група місії МВФ і влада України досягли угоди на рівні персоналу про оновлений набір економічних, фінансових і структурних заходів політики, які допоможуть подолати кризу в економіці та охороні здоров'я, викликану COVID-19, при збереженні макроекономічної та фінансової стабільності, зниженні уразливості та усунення основних перешкод для приватних інвестицій", - заявила глава Місії Іванна Владкова-Голлар.

За її словами, завершення місії МВФ в Україні відкриває шлях для розгляду Виконавчою радою МВФ першого огляду угоди "стенд-бай" (SBA) і запиту на продовження програми.

"Завершення першого огляду дозволить виділити 500 мільйонів СПЗ (близько 700 млн доларів)", - додала Владкова-Голлар.

При цьому в МВФ додали, що продовження програми ще має погодити керівництво і рада директорів.

"Цілеспрямована і позбавлена пауз реалізація потужних заходів у цих секторах, за умови їх відповідності меті програми та досягнутим домовленостям, відкриває шлях до винесення результатів першого перегляду на Раду виконавчих директорів МВФ - орієнтовно у листопаді", - йдеться у повідомленні.

Місія МВФ працювала з 21 вересня по 18 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна МВФ
NEWS
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
DAILY
Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів