МВФ готов немедленно пересмотреть программу для Украины: при каком условии

Международный валютный фонд (МВФ) оперативно пересмотрит программу расширенного финансирования Украины в случае успешных мирных переговоров.
Как передает РБК-Украина, об этом глава МВФ Кристалина Георгиева заявила на заседании Исполнительного совета Фонда, который рассматривал решение о выделении средств Украине.
"Программа будет оперативно скорректирована в случае успешных мирных переговоров", - сказала Георгиева.
Она перечислила обязательства, которые взяла на себя украинская власть согласно программе: борьба с коррупцией, содействие формализации экономической деятельности, противодействие уклонению от уплаты налогов, реформирование энергетических рынков и укрепление инфраструктуры финансовых рынков.
Глава МВФ отметила, что благодаря умелой разработке политики, поддержанной предыдущей программой EFF 2023 года и исключительной финансовой помощи от международных партнеров, власти Украины сохранили общую макроэкономическую и финансовую стабильность, достигли прогресса в мобилизации внутренних доходов, продвинули некоторые критически важные реформы и провели реструктуризацию коммерческого внешнего долга.
"Экономика восстановилась, инфляция была сдержана, а резервные буферы восстановлены. Однако война нанесла ущерб экономическим и социальным условиям, замедлив рост, и перспективы остаются крайне неопределенными", - сказала Георгиева.
По ее словам, новое соглашение с МВФ направлено на сохранение едва достигнутой макроэкономической и финансовой стабильности, а также на расширение и углубление структурных реформ в условиях продолжающейся войны.
"Это позволит решить проблему платежного баланса Украины и восстановить среднесрочную внешнюю устойчивость, обеспечить хорошие перспективы восстановления и роста в послевоенный период, а также облегчить Украине путь к вступлению в ЕС", - отметила глава МВФ.
В то же время она признала "исключительно высокие риски" для заключенного соглашения.
"Успех программы будет зависеть не только от постоянной поддержки со стороны международного сообщества в деле сокращения бюджетных и внешних финансовых дефицитов и восстановления устойчивости долговой нагрузки, но и от непоколебимой решимости властей в проведении амбициозных структурных реформ и готовности к принятию дополнительных мер в случае необходимости", - пояснила Георгиева.
Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 4-летнюю программу финансирования (EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов США. Первый транш ожидается уже в ближайшее время.
На прошлой неделе премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что МВФ отменил предварительные условия для новой кредитной программы на 8,1 млрд долларов.
По ее словам, речь шла о требованиях по НДС для ФЛП, пошлины на посылки, налога для цифровых платформ и военного сбора.
В то же время МВФ в рамках новой программы финансирования требует от Украины принятия ряда налоговых изменений. Дедлайн для Киева - конец марта.