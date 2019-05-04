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МВФ готовий продовжити підтримку України, - Лагард

Новини » Економіка    04.05.2019 - 00:39
МВФ готовий продовжити підтримку України, - Лагард
Фото: Крістін Лагард (IMF.org)

Лагард в розмові з Порошенком подякувала йому за повернення макростабільності Україні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий до подальшої співпраці з Україною для підтримки реформ в країні. Про це сказала директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард під час телефонної розмови з чинним президентом України з Петром Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби Фонду.

Лагард, зокрема, подякувала Порошенко "за тісну співпрацю за час його президентства, під час якого Україна успішно повернулася до макростабільності і зростання після глибокої економічної кризи 2014-2015 років".

"Ми погодилися з тим, що вкрай важливо зберегти важливий прогрес, досягнутий протягом президентства Порошенка в просуванні ключових реформ, і особливо для забезпечення незалежності Національного банку і підтримки стабільності банківської системи", - сказала вона.

Лагард додала, що Україні багато що ще належить зробити для завершення її перетворення в сучасну ринкову економіку, здатну привернути більш високий рівень інвестицій.

"Фонд готовий і надалі підтримувати Україну в цих зусиллях", - зазначила Лагард.

Нагадаємо, перед цим президент України Петро Порошенко повідомив, що обговорив з Крістін Лагард ситуацію з ПриватБанком.

Раніше перший заступник глави Національного банку Катерина Рожкова повідомила, що Україна в червні може отримати транш за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду.

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