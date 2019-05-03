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Порошенко обговорив з Лагард ситуацію щодо ПриватБанку

Новини » Фінанси    03.05.2019 - 17:40
Порошенко обговорив з Лагард ситуацію щодо ПриватБанку
Фото: Петро Порошенко і Крістін Лагард (president.gov.ua)

Лагард запевнила у готовності розвивати співпрацю між Україною та МВФ

Президент України Петро Порошенко обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард ситуацію щодо Приватбанку. Про це він написав у своєму Twitter.

Глава держави наголосив, що денаціоналізація ПриватБанку може поставити під загрозу фінансову стабільність України.

Порошенко обговорив з Лагард ситуацію щодо ПриватБанку

"Cитуація навколо судових процесів в Україні з метою денаціоналізації ПриватБанку може поставити під загрозу фінансову стабільність держави. Про це сьогодні говорив з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард", - написав президент.

За його словами, Лагард запевнила у готовності розвивати співпрацю між Україною та МВФ.

"Вдячний директору-розпоряднику МВФ Крістін Лагард за сталу підтримку реформ в Україні, які вже почали приносити позитивні результати та стимулювати економічне зростання. А також за запевнення у готовності розвивати співпрацю між Україною та МВФ", - додав глава держави.

Нагадаємо, у своїй промові після голосування на виборах Порошенко підкреслив, що планує залишитися в політиці після поразки на президентських виборах і продовжувати реалізовувати свою політику, зокрема захищати ПриватБанк від Ігоря Коломойського.

Як писало РБК-Україна, посли країн "Великої сімки" та представники МВФ під час зустрічі з керівництвом НБУ висловили стурбованість рішеннями українських судів щодо націоналізованого ПриватБанку.

Так, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Рішення прийнято за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського. Крім того, Печерський районний суд Києва 20 квітня ухвалив рішення про розірвання договору особистого поручительства Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування ПриватБанку.

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Новини України ПриватБанкКристин ЛагардМВФ
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