МВФ готов продолжить поддержку Украины, - Лагард

Фото: Кристин Лагард (IMF.org)

​​​​​​​Лагард в разговоре с Порошенко поблагодарила его за возврат макростабильности Украине

Международный валютный фонд (МВФ) готов продолжить сотрудничество из Украиной для поддержания реформ в стране. Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард во время телефонного разговора с действующим президентом Украины с Петром Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Фонда.

Лагард, в частности, поблагодарила Порошенко "за тесное сотрудничество за время его президентства, во время которого Украина успешно вернулась к макростабильности и росту после глубокого экономического кризиса 2014-2015 годов".

"Мы согласились с тем, что крайне важно сохранить важный прогресс, достигнутый в течение президентства Порошенко в продвижении ключевых реформ, и особенно для обеспечения независимости Национального банка и поддержания стабильности банковской системы", - сказала она.

Лагард добавила, что Украине многое еще предстоит сделать для завершения ее преобразования в современную рыночную экономику, способной привлечь более высокие уровни инвестиций.

"Фонд готов и впредь поддерживать Украину в этих усилиях", - отметила Лагард.

Напомним, перед этим президент Украины Петро Порошенко сообщил, что обсудил с Кристин Лагард ситуацию с ПриватБанком.

Ранее первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова сообщила, что Украина в июне может получить транш по программе stand-by от Международного валютного фонда.