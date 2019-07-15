МВФ дав прогноз скорочення числа працюючих в Україні до 2050

Населення Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (CESEE) країн, за винятком Туреччини, значно скоротиться протягом наступних 30 років через низьку народжуваність та еміграцію. Про це йдеться в новій доповіді Міжнародного валютного фонду.

Як відзначають експерти фонду, ці зміни будуть мати значні наслідки для економічного зростання, рівня життя та фінансової стабільності стійкість.

зокрема, МВФ прогнозує, що незважаючи на законодавче збільшення віку виходу на пенсію в цих країнах, очікується зниження числа працюючих.

За даними фонду, чисельність робочої сили в Болгарії, Латвії, Польщі та Україні скоротиться до 2050 року більш ніж на третину.

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І навіть в деяких з більш м'яких випадків (наприклад, Словаччина і Сербія), робоча сила зменшиться на 20% до 2050 року.

Як наголошується в доповіді, політика залучення мігрантів використовувалася в деяких випадках для вирішення сезонної нестачі робочої сили. Наприклад, Чехія, Польща та Словаччина нещодавно спростили процедури для х іноземних працівників з окремих країн, що не входять в ЄС (особливо України). Тим не менше, більшість CESEE країни не мають довгострокових стратегій для внутрішньої міграції, вважають в МВФ.

Нагадаємо, в квітні 2019 року Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,047 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

Відзначимо, за оцінками Організації об'єднаних націй від червня 2019 року, населення України до 2050 року скоротиться на 8,8 млн осіб з нинішніх 44 млн до 35,2 млн чоловік.