Держстат показав структуру населення України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найчисельніша група - у віці 32-35 років

За оцінкою Державної служби статистики чисельність постійного населення України на 1 січня 2019 року становила 41983,6 тис. осіб, що на 233,2 тис. осіб менше, ніж на 1 січня 2018 року (42216,8 тис. осіб). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, із них 29017,9 тис. осіб (69,1%) - міське населення і 12965,7 тис. осіб (30,9%) - сільське населення.

У структурі населення України за статтю 53,7% (22528,3 тис. осіб) складають жінки і 46,3% (19455,3 тис. осіб) - чоловіки.

ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, у квітні 2019 року Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,047 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

Відзначимо, за оцінками Організації об'єднаних націй від червня 2019 року , населення України до 2050 року скоротиться на 8,8 млн осіб з нинішніх 44 млн до 35,2 млн осіб.