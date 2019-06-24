ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держстат показав структуру населення України

Новини » Суспільство    24.06.2019 - 15:09
Держстат показав структуру населення України
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найчисельніша група - у віці 32-35 років

За оцінкою Державної служби статистики чисельність постійного населення України на 1 січня 2019 року становила 41983,6 тис. осіб, що на 233,2 тис. осіб менше, ніж на 1 січня 2018 року (42216,8 тис. осіб). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, із них 29017,9 тис. осіб (69,1%) - міське населення і 12965,7 тис. осіб (30,9%) - сільське населення.

У структурі населення України за статтю 53,7% (22528,3 тис. осіб) складають жінки і 46,3% (19455,3 тис. осіб) - чоловіки.

Держстат показав структуру населення Україниukrstat.gov.ua

Нагадаємо, у квітні 2019 року Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,047 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

Відзначимо, за оцінками Організації об'єднаних націй від червня 2019 року , населення України до 2050 року скоротиться на 8,8 млн осіб з нинішніх 44 млн до 35,2 млн осіб.

Держстат поліпшив оцінку зростання економіки України Населення України з початку року скоротилося ще на 100 тисяч
Новини України Державна служба статистикинаселениестатистика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся