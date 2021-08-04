В Україні поки не вирішили, як витратити 2,7 млрд доларів від МВФ

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 2,7 млрд доларів до кінця серпня. Хоча про плани МВФ підтримати країни фінансово на 650 млрд доларів стало відомо більше півроку тому, в Україні поки не визначилися, як будуть використовувати цю допомогу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять ".

Як наголошується в матеріалі, гроші МВФ після рішення про виділення надійдуть на рахунки Нацбанку в СДР (Спеціальні права запозичення) - валюті Фонду.

Рішення як їх використовувати кожна країна може приймати самостійно - вони можуть залишитися в резервах або після переведення в долари піти на покриття дефіциту держбюджету. На сьогодні остаточного рішення ще не прийнято, підтвердили РБК-Україна в НБУ і в Мінфіні.

"Згідно з процедурою, відповідні кошти надходять на рахунки НБУ, а потім вже приймається рішення про їх призначення", - повідомили виданню в Мінфіні.

За інформацією співрозмовників РБК-Україна, в НБУ не проти залишити всю суму в золотовалютних резервах.

Мінфіну ж гроші вкрай необхідні для виплат за зовнішнім боргом у вересні. І якщо Міністерство захоче направити всю суму до бюджету, НБУ доведеться погодитися, в тому числі і тому, що розпорядником коштів є саме Мінфін. В якій пропорції в результаті пройде розподіл 2,7 млрд доларів, чиновники поки публічно не говорять. По одному з обговорюваних варіантів, можливо, гроші поділять 50/50.