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В Україні поки не вирішили, як витратити 2,7 млрд доларів від МВФ

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Україна, Середа 04 серпня 2021 10:59
В Україні поки не вирішили, як витратити 2,7 млрд доларів від МВФ Фото: в Україні поки не вирішили, на що витратити 2,7 млрд доларів "подарунка" від МВФ (imf.org)
Автор: Юрій Дощатов

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 2,7 млрд доларів до кінця серпня. Хоча про плани МВФ підтримати країни фінансово на 650 млрд доларів стало відомо більше півроку тому, в Україні поки не визначилися, як будуть використовувати цю допомогу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять".

Як наголошується в матеріалі, гроші МВФ після рішення про виділення надійдуть на рахунки Нацбанку в СДР (Спеціальні права запозичення) - валюті Фонду.

Рішення як їх використовувати кожна країна може приймати самостійно - вони можуть залишитися в резервах або після переведення в долари піти на покриття дефіциту держбюджету. На сьогодні остаточного рішення ще не прийнято, підтвердили РБК-Україна в НБУ і в Мінфіні.

"Згідно з процедурою, відповідні кошти надходять на рахунки НБУ, а потім вже приймається рішення про їх призначення", - повідомили виданню в Мінфіні.

За інформацією співрозмовників РБК-Україна, в НБУ не проти залишити всю суму в золотовалютних резервах.

Мінфіну ж гроші вкрай необхідні для виплат за зовнішнім боргом у вересні. І якщо Міністерство захоче направити всю суму до бюджету, НБУ доведеться погодитися, в тому числі і тому, що розпорядником коштів є саме Мінфін. В якій пропорції в результаті пройде розподіл 2,7 млрд доларів, чиновники поки публічно не говорять. По одному з обговорюваних варіантів, можливо, гроші поділять 50/50.

Нагадаємо, МВФ 2 серпня остаточно затвердив виділення з резервних активів 650 млрд доларів. З них 2,7 млрд доларів передбачені для України.

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Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять