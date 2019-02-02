В МВС заявили про можливий підкуп виборців під час виборів

За словами Авакова, поліція стежить за ситуацією

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране пытаются создать систему масштабного подкупа избирателей во время выборов президента, которые состоятся весной 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

По словам Авакова, правоохранительные органы следят за ситуацией и при необходимости вмешаются.

"Мы видим, что есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается", - заявил министр МВД.

Аваков отметил, что на данный момент полиция зарегистрировала 9 уголовных производств из-за нарушений во время предвыборной кампании.

"На данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств, в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и прочее", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины выделило экспертов из киберполиции, которые работают над недопущением возможных кибератак, которые могут повлиять на ход избирательной кампании.

Ранее в Службе внешней разведки заявили, что власти Российской Федерации дополнительно выделили своим спецслужбам 350 миллионов долларов для реализации подрывной деятельности на выборах в Украине в 2019 году.