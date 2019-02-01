В МВС запевнили, що не допустять кібератак на бази ЦВК

Аваков зазначив, що ведеться робота з Європолом, Інтерполом, ФБР та ЦРУ, СБУ, ГПУ та Держспецзв’язком

Министерство внутренних дел Украины (МВД) выделило экспертов из киберполиции для работы над предупреждением возможных атак, которые могут повлиять на ход избирательной кампании. Об этом заявил министр внутренних дел в интервью LB.ua, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам Авакова, существует возможность внутреннего или внешнего вмешательства в работу сервера Центральной избирательной комиссии.

"Важным является вопрос того, как создать систему, которая была бы минимально подвержена любому вмешательству. А если атака и будет - чтобы она не влекла за собой катастрофические последствия. Ведется активная работа с Европолом, Интерполом, ФБР и ЦРУ, СБУ, Генпрокуратурой и Госспецслужбой связи. С нашей стороны - мощная киберполиция. Существует координация между всеми органами, и они внимательно отслеживают ситуацию", - заверил Аваков.

Напомним, в Службе внешней разведки заявили, что власти Российской Федерации дополнительно выделило своим спецслужбам 350 миллионов долларов для реализации подрывной деятельности на выборах в Украине в 2019 году.

Кроме того, президент Петр Порошенко заявил, что Россия влияет на избирательные процессы, которые происходят в европейских странах и в Украине в 2019 году. Кроме того, глава государства ранее отмечал беспрецедентный масштаб подготовки России к вмешательству в выборы-2019.