МВС запустило онлайн моніторинг порушень на виборах

В Україні запустили аналітичну систему "Вибори-2019"

В Украине накануне президентских выборов 2019 запустили информационно-аналитическую систему "Выборы-2019" для фиксации нарушений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

С помощью новой системы онлайн мониторинга каждый желающий может узнать количество нарушений избирательного законодательства, составленных административных протоколов и открытых уголовных производств. Доступ к информационно-аналитическому порталу "Выборы 2019" осуществляется круглосуточно по ссылке.

На портале размещена краткая фабула, после перехода открывается меню карты. Нарушения делятся в зависимости от характера на административные, уголовные и неквалифицированные. В дальнейшем, статус последних будет меняться. Пользователь также может отсортировать нарушения по дате, либо же посмотреть общее количество.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, на сегодня самые высокие шансы выйти во второй тур имеют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция открыла несколько дел относительно подкупа избирателей в интересах Петра Порошенко.