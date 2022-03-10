МВС про можливість хімічної атаки Росії: ми вже нічому не можемо дивуватися

"Ми всі пам'ятаємо історію Сирії, коли Росія використовувала хімічну зброю, розповідаючи, що це сирійські бойовики. Дуже добре, що про це британська розвідка почала вже говорити", - сказав Денисенко.

Він підкреслив, що весь світ повинен про це говорити активно, оскільки рівень божевілля у РФ настільки високий, що вже нічому не варто дивуватися.

"Важливо, щоб про це у світі почали говорити активно, як про можливу хімічну атаку з боку РФ. Бо рівень божевілля цих людей настільки високий, що ми вже нічому не можемо дивуватися, особливо, після того, що вони творили на ЧАЕС", - сказав радник міністра МВС.

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