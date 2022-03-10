RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МВС про можливість хімічної атаки Росії: ми вже нічому не можемо дивуватися

Автор: Анна Шиканова

Росія під час військових дій у Сирії застосовувала хімічну зброю і звинуватила потім у цьому сирійських бойовиків. Тому, загроза для України також зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра МВС Вадима Денисенка в ефірі ТБ.

"Ми всі пам'ятаємо історію Сирії, коли Росія використовувала хімічну зброю, розповідаючи, що це сирійські бойовики. Дуже добре, що про це британська розвідка почала вже говорити", - сказав Денисенко.

Він підкреслив, що весь світ повинен про це говорити активно, оскільки рівень божевілля у РФ настільки високий, що вже нічому не варто дивуватися.

"Важливо, щоб про це у світі почали говорити активно, як про можливу хімічну атаку з боку РФ. Бо рівень божевілля цих людей настільки високий, що ми вже нічому не можемо дивуватися, особливо, після того, що вони творили на ЧАЕС", - сказав радник міністра МВС.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лавров висловився про ймовірність початку ядерної війни.

Всі оперативні новини про події в Україні - читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хімічна зброяВійна Росії проти України