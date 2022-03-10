МВД о возможности химической атаки России: ми уже ничему не можем удивляться

Россия во время военных действий в Сирии применяла химическое оружие и обвинила потом в этом сирийских боевиков. Поэтому, угроза для Украины также сохраняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра МВД Вадима Денисенко в эфире ТВ.
"Мы все помним историю Сирии, когда Россия использовала химическое оружие, рассказывая, что это сирийские боевики. Очень хорошо, что об этом британская разведка начала уже говорить", - сказал Денисенко.
Он подчеркнул, что весь мир должен об этом говорить активно, так как уровень безумия в РФ настолько высок, что уже ничему не стоит удивляться.
"Важно, чтобы об этом в мире начали говорить активно, как о возможной химической атаке со стороны РФ. Ибо уровень безумия этих людей настолько высок, что мы уже ничему не можем удивляться, особенно, после того, что они творили на ЧАЭС", - сказал советник министра МВД.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!
Напомним, ранее мы писали о том, что Лавров высказался о вероятности начала ядерной войны.
Все оперативные новости о событиях в Украине - читайте в нашей онлайн-трансляции.